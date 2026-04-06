تكنولوجيا: هاتف Find X9s Pro من اوبو يكشف عن تفاصيل كاميراته المتقدمة في أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد اوبو لإطلاق أحدث إصداراتها ضمن سلسلة هواتف Find X9 الرائدة والتي تركز بشكل أساسي على تقديم قدرات تصوير استثنائية. وتعتزم اوبو الكشف رسمياً عن هاتفي Find X9 Ultra و Find X9s Pro في يوم 21 أبريل القادم، حيث أكدت أن إصدار ألترا سيطرح في الأسواق العالمية بينما من المرجح أن يقتصر توفر إصدار برو على السوق الصينية فقط.

ويعتبر نظام التصوير المتقدم أبرز ما يميز هاتف Find X9s Pro بفضل تزويده بمستشعرين مزدوجين بدقة تبلغ 200 ميجابكسل مع نظام معالجة لوني من هاسيلبلاد. وكشفت التسريبات أن الكاميرا الرئيسية ستعتمد على مستشعر Isocell HP9 من سامسونج بمقاس يبلغ 1/1.4 بوصة وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8 مع دعم التثبيت البصري للصورة.

وأوضحت التسريبات أن الجهاز سيضم كاميرا مقربة ببعد بؤري يبلغ 65 ملم وفتحة عدسة تبلغ f/2.6 وتدعم التثبيت البصري، وتعتمد على مستشعر Isocell HP5 بدقة تبلغ 200 ميجابكسل وبمقاس يبلغ 1/1.56 بوصة. وتكتمل منظومة التصوير بكاميرا واسعة الزاوية تعتمد على مستشعر Isocell JN5 بدقة تبلغ 50 ميجابكسل وبمقاس يبلغ 1/2.76 بوصة مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0 لالتقاط صور بانورامية دقيقة.

وتشير المعلومات السابقة إلى أن هذا الهاتف سيأتي بتصميم مدمج ومريح مع شاشة رائعة يبلغ مقاسها 6.32 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 1.5K. وسيعتمد الجهاز في أدائه على معالج Dimensity 9500 القوي مدعوماً ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7025 مللي أمبير ليقدم أداءً مختلفاً عن إصدار ألترا الذي يتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور.