تكنولوجيا: سامسونج توسّع برنامج One UI 8.5 التجريبي ليشمل Galaxy S23 وFold5 وFlip5 وA36

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج توسيع برنامج One UI 8.5 التجريبي ليشمل مجموعة جديدة من أجهزتها. وأصبح التحديث متاحًا الآن لسلسلة Galaxy S23 بما في ذلك Galaxy S23 FE، إضافة إلى Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5، وكذلك هاتف Galaxy A36.

ويتوافر البرنامج التجريبي في عدد من الأسواق المختارة، من بينها الهند وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويمكن للمستخدمين في هذه الدول العثور على لافتة التسجيل داخل تطبيق Samsung Members، مع الإشارة إلى أن الإطلاق يتم تدريجيًا وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.

كما يجلب إصدار One UI 8.5 التجريبي دعم ميزة شبيهة بـ AirDrop عبر Quick Share على عدد من الأجهزة الأحدث، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25 وعائلة Galaxy S24، إلى جانب Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، وكذلك Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

وأكدت سامسونج أن برنامج One UI 8.5 التجريبي سيتوسع ليشمل المزيد من أجهزة Galaxy خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

