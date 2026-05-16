تكنولوجيا: هواتف اندرويد ستحصل قريبًا على دعم AirDrop عبر Quick Share

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لتوسيع دعم مشاركة الملفات بين اندرويد وآيفون عبر Quick Share، مع وصول ميزة التوافق مع AirDrop إلى المزيد من الهواتف خلال الفترة المقبلة.

وكانت جوجل قد بدأت طرح الميزة لأول مرة مع سلسلة Pixel 10، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى أجهزة Pixel الأقدم وبعض هواتف سامسونج وأوبو.

وحاليًا، تدعم الميزة عددًا محدودًا من الأجهزة، من بينها Pixel 8a وOppo Find N6، بينما أكدت جوجل قرب وصولها إلى سلسلة Galaxy S25 وGalaxy S24 وهواتف Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 وZ Fold6 وGalaxy Z TriFold.

كما تخطط الشركة لتوفير الميزة على أجهزة أخرى تشمل Oppo Find X8 وOnePlus 15 وHonor Magic V6 وHonor Magic8 Pro، ما يسهل نقل الملفات مباشرة بين هواتف اندرويد وأجهزة آيفون بطريقة مشابهة لتجربة AirDrop.

ورغم ذلك، لم تكشف جوجل حتى الآن عن موعد رسمي لبدء طرح الميزة على هذه الأجهزة.

