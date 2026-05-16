تكنولوجيا: اندرويد يتيح الآن مشاركة الملفات مع آيفون عبر رمز QR بسهولة أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح جوجل ميزة جديدة داخل Quick Share على اندرويد تتيح مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون بسهولة عبر رمز QR، دون الحاجة إلى دعم AirDrop المباشر.

وتعمل الميزة من خلال إنشاء رمز QR يمكن لمستخدمي آيفون مسحه عبر تطبيق الكاميرا، ليتم بعدها رفع الملفات بشكل آمن إلى السحابة وإرسالها عبر رابط تحميل خاص.

وأكدت جوجل أن الملفات المنقولة ستكون محمية بتشفير شامل بين الطرفين، مع بقاء رابط التحميل متاحًا لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط، كما لا يمكن مشاركة الرابط مع مستخدمين آخرين.

وتأتي هذه الإضافة كحل بديل للأجهزة التي لم تحصل بعد على دعم التوافق المباشر بين Quick Share وAirDrop.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل طرح الميزة لجميع المستخدمين قبل نهاية شهر يونيو.

