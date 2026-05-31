تكنولوجيا: Dreame تعلن كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dreame Technology عن شراكة استراتيجية جديدة مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، ليصبح سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية ويمثل مجموعة منتجاتها المتنوعة في مجال الأجهزة الذكية.

وبموجب هذه الشراكة، سيساهم رونالدو في تعزيز حضور Dreame عالميًا، مع التركيز على منتجات المنازل الذكية وأجهزة التنظيف الذكية وتقنيات العناية الشخصية.

وقال رونالدو في تصريح رسمي إنه يختار دائمًا شركاء يشاركونه الطموح والسعي نحو التميز، مؤكدًا أن Dreame تتميز بالابتكار والأداء العالي، معربًا عن حماسه للانضمام إلى عائلة الشركة ودعم رؤيتها في قيادة السوق العالمي.

وستظهر صورة رونالدو ضمن حملات Dreame الإعلانية إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المكانس الروبوتية والأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز ومنتجات العناية الشخصية، حيث ترى الشركة أن انضباطه ونجاحه يتماشيان مع فلسفتها.

كما ستنطلق أول حملة مشتركة بين الطرفين تحت شعار “Dreame to Win”، والتي تربط بين عقلية الفوز العالمية ومنتجات Dreame الذكية.

وأكدت الشركة أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة تقوم على الابتكار والطموح، مشيرة إلى أن التعاون يهدف إلى تقديم تجربة حياة أكثر ذكاءً وجودة للمستخدمين حول العالم.

