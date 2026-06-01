تكنولوجيا: IEI تستعرض منصات Edge AI الصناعية المتقدمة في #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة IEI Integration Corp خلال مشاركتها في معرض COMPUTEX 2026 عن أحدث حلولها للحوسبة الطرفية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك تحت شعار “منصات Edge AI المرنة.. العمود الفقري لنشر الذكاء الاصطناعي”.

وركزت الشركة على كيفية دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وأنظمة التحكم الفوري والبنية التحتية الآمنة داخل البيئات الصناعية، بهدف دعم الأتمتة الذكية والتشغيل المتقدم والتطبيقات الحساسة.

وأكدت IEI أن انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى النشر الفعلي يتطلب منصات قادرة على الجمع بين الحوسبة والتحكم والشبكات والإدارة ضمن منظومة موحدة وآمنة.

واستعرضت الشركة مجموعة من الخوادم الصناعية المخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتحليل الصور والرؤية الحاسوبية، إلى جانب أنظمة حوسبة مدمجة مصممة للعمل في البيئات الصناعية القاسية.

كما سلطت الضوء على حلول التحكم الصناعي الفوري المعتمدة على البرمجيات، والتي تتيح بناء أنظمة أتمتة أكثر مرونة من خلال دمج تقنيات التحكم بالحركة والروبوتات الصناعية.

وفي جانب الأمن السيبراني، أكدت IEI التزامها بمعايير التطوير الآمن وتوفير استجابة سريعة للثغرات الأمنية، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الحديثة الخاصة بالمنتجات الصناعية.

وشملت المعروضات أيضًا حلولًا مصممة للعمل في الظروف الصعبة، مثل الأنظمة المعتمدة للقطاع البحري والأجهزة المقاومة للماء والغبار والمخصصة لقطاعات الأغذية والمشروبات.

وعرضت الشركة كذلك نظامًا مخصصًا لتعزيز سلامة الروبوتات المتنقلة الذاتية في مصانع أشباه الموصلات، حيث يجمع بين إدارة الروبوتات وكشف الأشخاص عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل المخاطر وتحسين السلامة التشغيلية.

