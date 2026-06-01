تكنولوجيا: شركة AMD تطلق معالجات Ryzen X3D جديدة للألعاب وتطرح إصدارات متميزة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة AMD معالجين جديدين يحتوي كل منهما على 8 من الأنوية المخصصة للألعاب في معرض COMPUTEX 2026 وجاء المعالج الأول Ryzen 7 5800X3D كإعادة إطلاق لنسخة نالت إعجاب الجماهير سابقا والتي بدأت نجاح تشكيلة معالجات X3D المتميزة بينما يأتي المعالج الآخر Ryzen 7 7700X3D كرقاقة جديدة تماما تعتمد على بنية Zen 4 المتطورة ويحمل كلا المعالجين تقنية 3D V Cache لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتحتفل شركة AMD بمرور 10 سنوات على إطلاق منصة AM4 من خلال إعادة تقديم معالج Ryzen 7 5800X3D الذي كان أول معالج على الإطلاق يتميز بتقنية 3D V Cache ومن المثير للإعجاب مدى نجاح الشركة في الحفاظ على استمرارية هذه المنصة لفترة طويلة ومع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق الحالية حيث أصبحت ذاكرة DDR5 المخصصة لأي ذاكرة عشوائية مكلفة للغاية فإن هذه الخطوة تعد ممتازة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

ويأتي معالج Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition مزودا بحوالي 8 من أنوية Zen 3 و 16 من خيوط المعالجة وسعة كاش تبلغ 100 MB من نوع L2 و L3 وبتردد معزز يبلغ 4.5 GHz وهو ما يزال معالجا قادرا للغاية على تشغيل الألعاب بكفاءة حيث يطابق أداء لعبة Ryzen 5 9600X القائم على بنية Zen 5 وسيتوفر المعالج بسعر يبلغ 349 دولارا عند إطلاقه في تاريخ 25 يونيو 2026 مع وسادة حرارية مجانية من نوع Carbice Ice Pad بأبعاد متناسقة من حيث الكفاءة والسرعة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وإلى جانب ذلك أطلقت شركة AMD معالج Ryzen 7 7700X3D بسعر يبلغ 329 دولارا وسيكون متاحا بدءا من تاريخ 16 يوليو حيث يأتي المعالج كنسخة بتردد أقل من معالج Ryzen 7 7800X3D مع احتوائه على 8 من أنوية Zen 4 وسعة كاش إجمالية تبلغ 104 MB وتردد معزز يبلغ 4.5 GHz وللمقارنة يمكن الحصول حاليا على معالج Ryzen 7 7800X3D بسعر يبلغ 370 دولارا وتأتي هذه الأسعار منافسة لمعالجات شركة إنتل مثل معالج Core Ultra 5 250K Plus لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم