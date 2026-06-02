تكنولوجيا: شركة آبل تستعد للكشف عن ميزة مثيرة في تطبيق المحفظة لهواتف iPhone 18 Pro خلال أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد آبل لإدخال تحديثات كبرى على هواتف آيفون عبر تطبيق المحفظة الشهير حيث يتيح التطبيق إجراء المدفوعات اللاملامسية منذ عام 2014 ومن المتوقع الإعلان عن الابتكار الجديد الأسبوع المقبل بالتزامن مع إطلاق نظام iOS 27 الجديد خلال مؤتمر WWDC السنوي وكشف المسربين عن تفاصيل الميزة المنتظرة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ووفقا للتقرير الجديد فإن تطبيق المحفظة على هواتف آيفون سيكون قادرا على مسح الفواتير عبر الكاميرا بعد التحديث لنظام iOS 27 وتقسيم قيمة الفاتورة بين عدة أشخاص بشكل تلقائي ومبتكر للغاية حيث يتم إدراج الأطباق والمشروبات وأسعارها بشكل منفصل لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويقوم النظام بإرسال رسائل تلقائية إلى الأشخاص لتسديد المبالغ المستحقة بضغطة زر واحدة ويمكن الوصول إلى الميزة عبر تطبيق المحفظة أو تطبيق الرسائل الخاص بالشركة حيث يتم الاعتماد على خدمة Apple Cash الشهيرة لنقل الأموال بسهولة

وتقتصر هذه الخدمة حاليا على الولايات المتحدة الأمريكية مما قد يعني عدم توفر ميزة تقسيم الفواتير في مناطق أخرى بنفس القوة وللمنافسة الجدية مع تطبيقات مشهورة مثل Venmo يتوجب على الشركة توفير نسخة مخصصة لأنظمة Android وهو أمر غير مخطط له في الوقت الحالي لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة