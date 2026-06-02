تكنولوجيا: جهاز كمبيوتر مكتبي صغير EdgeMesa N AI+ الجديد من MSI ينافس أجهزة Mac Studio و ProArt Mini PC و COMPUTEX2026# OmniDesk Mini PC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت MSI جهاز الكمبيوتر المكتبي الصغير EdgeMesa N AI+ الجديد ليكون منافسا مباشرا لأجهزة OmniDesk Mini PC من شركة HP و ProArt Mini PC من شركة أسوس ويتميز هذا الجهاز المدمج ببنية NVIDIA RTX Spark الجديدة والمحسنة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وينضم جهاز EdgeMesa N AI+ إلى قائمة الأجهزة المعلن عنها في معرض COMPUTEX 2026 لخدمة مطوري تقنيات AI وعلماء البيانات والمستخدمين المحترفين حيث تم تصميمه لنقل أعباء العمل المعقدة من السحابة إلى الأجهزة المكتبية المحلية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويتميز النظام بقدرته العالية على معالجة مهام نماذج اللغات الكبيرة LLM وتوليد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدلال في الوقت الفعلي مع تقليل زمن الاستجابة وحماية خصوصية البيانات بشكل كامل وبأبعاد متناسقة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويأتي الجهاز مزودا بمنفذ 10GbE LAN للشبكات فائقة السرعة ويدعم تشغيل ما يصل إلى 4 شاشات عبر منفذ 1x HDMI و 3x من منافذ USB 20Gbps Type-C مع نظام تبريد متطور وهيكل مدمج يضمن التشغيل الهادئ والمستقر تحت أعباء العمل الثقيلة المستمرة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم