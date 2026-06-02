تكنولوجيا: شركة MSI تكشف عن أول لابتوب بمقاس 16 بوصة وتصميم 2 in 1 في العالم يعمل بتقنيات RTX Spark من شركة إنفيديا #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI بشكل رسمي عن لابتوب Prestige N16 Flip AI+ الجديد والذي يعد أول جهاز 2 in 1 في العالم يتميز بمنصة RTX Spark الجديدة من شركة إنفيديا ويجمع الجهاز الرائد بين بنية جاهزة للذكاء الاصطناعي وشاشة Tandem OLED متطورة بمقاس 16 بوصة وبطارية ضخمة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويأتي هذا الجهاز ليتنافس بشكل مباشر مع أجهزة مثل Surface Laptop Ultra من شركة مايكروسوفت وجهازي ProArt P16 و ProArt P14 من شركة أسوس وجهاز OmniBook Ultra 16 من شركة HP وتتميز شاشته بدقة UHD+ وتقنية Tandem OLED المكونة من طبقتين لرفع مستويات السطوع إلى أكثر من 1000 شمعة مع تغطية ألوان DCI P3 بنسبة 100% ودعم معدل التحديث المتغير VRR لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة

ويدعم الجهاز التحول المرن بين أوضاع اللابتوب والأجهزة اللوحية وتتضمن الميزات الموجهة للإنتاجية قلم MSI Nano Pen المخصص للمدخلات الدقيقة ولوحة اللمس عالية الدقة MSI Action Touchpad وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 99.9 Wh لضمان استمرار العمل الشاق لفترات طويلة وبأبعاد متناسقة من حيث الدقة والكفاءة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتم تصميم منصة RTX Spark لتشغيل الموجة القادمة من تجارب أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز حيث تتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المحلية المعقدة مثل الوكلاء الشخصيين ونماذج اللغات الكبيرة LLMs دون التضحية بعمر البطارية أو سهولة التنقل مما يضع MSI في طليعة الانتقال نحو عصر أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم