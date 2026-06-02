تكنولوجيا: شركة HP تعلن عن جهاز كمبيوتر مكتبي صغير OmniDesk الجديد أول Mini AI PC في العالم بمعالجات Intel Core Ultra وتقنية Thunderbolt Share #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP عن توسع كبير في مجموعة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها والموجهة للذكاء الاصطناعي وجاء على رأسها جهاز HP OmniDesk Mini الجديد كليا وتم تقديم هذا الجهاز كأول Mini AI PC في العالم يتميز بتقنية Thunderbolt Share بهدف استبدال الأبراج التقليدية الضخمة بهيكل مدمج وعالي الأداء لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويعمل هذا الجهاز الصغير والذكي بواسطة أحدث معالجات Intel Core Ultra Series 3 من شركة إنتل حيث يدمج وحدة معالجة عصبية NPU مخصصة لتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي والمهام الإبداعية والتطبيقات المحلية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتعتبر الميزة الأبرز في الجهاز هي تضمين تقنية Thunderbolt Share التي تتيح تحكما سلسا في أجهزة PC المتعددة مما يسمح للمستخدمين بإدارة جهازي كمبيوتر باستخدام ماوس ولوحة مفاتيح واحدة وتنفيذ عمليات نقل ملفات عالية السرعة بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وعلى الرغم من صغر حجم النظام فإنه يدعم ما يصل إلى أربع شاشات بدقة 4K ويتضمن منفذين من نوع Thunderbolt 4 لتلبية احتياجات منشئي المحتوى والمحترفين ومن المتوقع أن يصل جهاز HP OmniDesk Mini إلى الأسواق في شهر أغسطس من عام 2026 وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار الرسمية بالقرب من تاريخ الإطلاق ولم تشارك HP أي صور للجهاز حتى الآن مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة