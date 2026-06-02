تكنولوجيا: شركة LG Display تعلن عن لوحة شاشات ألعاب OLED بسطوع يبلغ 2000 شمعة وتلمح لعودة تقنية BFI #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة LG Display أنها ستعرض العديد من لوحات شاشات OLED الجديدة في معرض COMPUTEX 2026 والمخصصة لشاشات الألعاب المستقبلية وبينما يقال إن إحداها تصل إلى سطوع يبلغ 2000 شمعة فإن الأخرى قد تمثل عودة دعم تقنية BFI الأصلية وتبيع شركة LG إلكترونيكس شاشات متميزة مثل UltraGear Evo و UltraGear OLED وتباع حاليا بمبلغ 1799 دولارا لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ووفقا لشركة LG Display ستكون اللوحات الجديدة معروضة هذا الأسبوع في العاصمة تايبيه وتتضمن لوحة مقاس 27 بوصة بدقة 5K من نوع OLED وبكثافة تبلغ 220 PPI متوافقة مع معيار VESA DisplayHDR True Black 1000 وبسطوع ذروة يصل إلى 2000 شمعة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتشتمل المعروضات أيضا على لوحة مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K من نوع WOLED وانحناء يبلغ 1500R ويبدو أن اللوحة الأخيرة قد تم الكشف عنها بالفعل داخل شاشة أليانوير AW3926QW وتذكر الشركة عرض تقنية BFI التي لم يتم تقديمها على مستوى اللوحة منذ سنوات بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والوضوح لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وعلاوة على ذلك تلمح الشركة إلى تقنية DFR 2.0 المستقبلية ولكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل حول كيفية اختلافها عن تقنية DFR الحالية التي تسوقها الشركات كتقنية Dual Mode ويرجى مراجعة البيان الصحفي لشركة LG Display لمزيد من التفاصيل لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة