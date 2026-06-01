تكنولوجيا: تسريب غير متوقع يكشف عن هاتف iPhone Ultra القابل للطي من آبل كأفضل هاتف للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة غير متوقعة عن هاتف iPhone Ultra القابل للطي الأول من آبل والذي سيأتي مزودا بنظام تبريد متطور بغرفة البخار VC لإدارة الحرارة بشكل متفوق ورغم الشائعات التي تشير إلى نحافة الهاتف الشديدة بسمك يبلغ 4.5mm فإن التقارير تؤكد تركيز آبل على الهندسة الحرارية المتطورة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يلمح إلى استخدام تقنية VC في هاتف آيفون قابل للطي ولتخفيض سمك الجهاز إلى 4.5mm من المتوقع أن تستغني آبل عن بعض الميزات القياسية مثل تقنيات Face ID و MagSafe ومنفذ SIM التقليدي مع الاعتماد على تقنية Touch ID للمصادقة الحيوية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من السعة الداخلية للنظام وتوفير راحة مثالية بجميع الأوقات

ويحاكي نظام التبريد الجديد التصميم المتوقع تقديمه في هاتف iPhone 17 Pro حيث يقوم بتدوير المياه منزوعة الأيونات لتوزيع الحرارة عبر الهيكل وتوضح هذه الخطوة أن آبل تسعى لضمان الحفاظ على الأداء المستقر والمعالج القوي من نوع A20 Pro بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا

ورغم مواجهة هاتف iPhone Ultra تحديات تصنيعية في مراحل ما قبل التجميع خاصة فيما يتعلق بتقنية السطح SMT وصعوبة توسيع نطاق الإنتاج فإن موعد الإطلاق الرسمي في سبتمبر 2026 لا يزال في مساره الصحيح ليتزامن مع إطلاق تشكيلة iPhone 18 Pro ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف القابل للطي من 2000 دولار لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم واللعب لفترات طويلة بوضوح تام