تكنولوجيا: شركة HP تطلق لابتوب OmniBook X 14 خفيف الوزن عالميا برسوميات Arc B390 وشاشة OLED مذهلة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت HP بشكل رسمي بيع أحدث أجهزتها المحمولة OmniBook X 14 على مستوى العالم ويتميز اللابتوب بوزن خفيف للغاية يبلغ 1.3 kg ويضم معالج Core Ultra X9 388H القوي مع بطاقة الرسوميات Arc B390 المتطورة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتوفر الجهاز بخيارات متعددة من معالجات شركة إنتل تشمل معالجات Core Ultra 5 325 و Core Ultra 7 356H و Core Ultra 9 386H بالإضافة إلى الطراز الأعلى لتشغيل البرامج والتطبيقات المحلية بذكاء واحترافية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتأتي النسخة الأساسية مع شاشة IPS بدقة 1200p وبطارية بسعة 59 Wh بينما تأتي الطرازات الأكثر قوة مع شاشة OLED متطورة بدقة 1800p ومعدل تحديث متغير يبلغ 120 Hz وبطارية أكبر بسعة 70 Wh وتوفر الشاشة سطوعا هائلا يصل إلى 500 nits في وضع SDR ويصل إلى 1100 nits في وضع HDR بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويمكن تكوين الفئة العليا من الجهاز مع سعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 5 SSD ويبدأ سعر اللابتوب من 1399 دولار في الولايات المتحدة و 1249 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة بينما يصل سعر النسخة الأعلى إلى 2699 دولار مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة