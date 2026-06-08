تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن ThinkPad جديد بشاشة 14 بوصة ودعم اتصال خلوي وذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو جهاز ThinkPad L14 Gen 7 عالميًا، حيث بدأ توفره تدريجيًا في أسواق مثل أستراليا وشرق وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية، بينما لم يصل بعد إلى أسواق أخرى مثل أمريكا الشمالية وفرنسا وألمانيا، رغم الإشارة سابقًا إلى إطلاقه في مايو 2026.

ويعتمد الجهاز الجديد على معالجات AMD Ryzen AI 400، ليواصل تحديث سلسلة ThinkPad الموجهة لقطاع الأعمال. وفي البداية، كانت لينوفو قد وعدت بسعر يبدأ من حوالي 1,500 يورو، إلا أن التسعير الفعلي جاء أعلى من المتوقع، حيث يبدأ من 2,222 يورو في أيرلندا و1,905 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

ويختلف السعر حسب التكوينات المتاحة في كل سوق، إذ يأتي الإصدار الأساسي في أوروبا بمعالج Ryzen AI 7 445 مع 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت للتخزين، بينما تتوفر نسخ أخرى في أسواق مثل أستراليا وسنغافورة بإعدادات أقل تشمل Ryzen AI 5 430 و16 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين.

كما تتيح لينوفو خيارات أقوى في بعض الأسواق، حيث يمكن ترقية الجهاز إلى معالج Ryzen AI 7 Pro 450، لكن ذلك يرفع السعر بشكل ملحوظ.

وبشكل عام، يدعم الجهاز حتى 64 جيجابايت من ذاكرة DDR5 وقرص تخزين يصل إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 5، مع إمكانية إضافة مودم 4G من نوع Snapdragon X12 وبطارية أكبر بسعة 57 واط/ساعة.

ومع ذلك، يقتصر اختيار الشاشة على لوحة بدقة 1200p ومعدل تحديث 60 هرتز وسطوع 400 شمعة فقط، ما قد يبدو محدودًا مقارنة بالمواصفات الداخلية القوية. ومن المتوقع إطلاق نسخ Intel لاحقًا خلال عام 2026.

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