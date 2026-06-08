تكنولوجيا: iOS 27 قد يطرح ميزات Siri الجديدة عبر قائمة انتظار قبل إتاحتها للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة أن آبل قد تعتمد نظام قائمة انتظار لتجربة ميزات Siri الجديدة ضمن iOS 27، وذلك خلال حدث WWDC المتوقع الإعلان عنه خلال أيام قليلة.

وبحسب تقرير لوكالة Bloomberg، فإن الشركة تصف الإصدار الجديد من Siri داخليًا بأنه “نسخة تجريبية” و”معاينة”، ما يشير إلى أنه لن يتم إطلاقه كمنتج نهائي مكتمل منذ البداية.

ووفقًا للتقرير، قد يمتد هذا النهج إلى المستخدمين عند الإطلاق، حيث قد يحتاج البعض إلى الانضمام لقائمة انتظار لتفعيل الميزات الجديدة.

ويأتي هذا الأسلوب مشابهًا لما فعلته آبل سابقًا مع إطلاق منصة Apple Intelligence في عام 2024، عندما طُلب من المستخدمين التسجيل في قائمة انتظار داخل الإعدادات قبل الوصول إلى الميزات بشكل تدريجي.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الإطلاق المرحلي آبل على جمع الملاحظات، وتحسين الأداء، ومعالجة أي مشاكل تقنية قبل التوسع في إتاحة الميزة لجميع المستخدمين، خاصة أن Siri الجديد سيعتمد على بنية معاد تصميمها بالكامل وربما تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.

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