تكنولوجيا: ابرز المميزات والجديد في نظام macOS Golden Gate 27 : تنقية Liquid Glass ونهاية دعم معالجات إنتل WWDC 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2026 عن macOS Golden Gate 27، الإصدار الكبير القادم من نظام تشغيل Mac. جاء الإعلان على لسان Craig Federighi الذي وصف التحديث الجديد بعبارة طريفة قائلاً إن فريق التسويق الخاص بـ macOS أرسل له ورقة سرية بالاسم بدلاً من إخباره مباشرة، ليكشف الاسم بعدها عبر مقطع مصوّر بحافلة Volkswagen قديمة وتمثال مصغّر لوجهه على لوحة القيادة.

وخلافاً للإصدار السابق macOS Tahoe 26 الذي أطلق إعادة تصميم جذرية كاملة بتأثير Liquid Glass، يُركّز Golden Gate 27 على ثلاثة محاور رئيسية: تنقية التصميم وتحسين الأداء والاستجابة، إضافة إلى قطيعة تاريخية مع معالجات إنتل.

Liquid Glass بشكل أكثر قابلية للتخصيص والقراءة

استجابةً لانتقادات واسعة بأن Liquid Glass يجعل النوافذ ضبابية وصعبة القراءة، أضافت أبل شريط تمرير يتيح للمستخدم التحكم في مستوى شفافية النوافذ أو كثافة التأثير. من يحبون Liquid Glass يستطيعون الإبقاء عليه كما هو، ومن لا يُعجبهم يمكنهم جعل النوافذ أكثر وضوحاً. كما عمدت أبل إلى تشتيت الظلال لتسهيل قراءة النصوص.

يُطوِّر Golden Gate 27 أيضاً تأثير Liquid Glass على مستوى أيقونات النظام في جميع أنظمة أبل، لتبدو أكثر اتساقاً وحداثة، فيما تحصل عناصر الواجهة على مظهر أكثر صقلاً يتلاءم مع لغة التصميم الجديدة.

توحيد نصف قطر الزوايا عبر النظام

تعالج أبل مشكلة التباين في انحناء زوايا النوافذ التي اعتبرها كثيرون دليلاً على تسرّع في تطبيق التصميم الجديد؛ إذ ستحمل جميع نوافذ macOS الآن نفس نصف قطر الزاوية الضيق، بما في ذلك التطبيقات التي لم تُحدَّث بعد لتتوافق مع النظام الجديد. كما تمتد الأشرطة الجانبية الآن حتى حواف الشاشة لتقليل التشتيت في الزوايا، وتأتي شريط الأدوات (Toolbar) بتصميم أكثر انتظاماً وتوحيداً عبر جميع التطبيقات. وتستعيد أيقونات الشريط الجانبي ألوانها بناءً على النافذة النشطة.

التركيز على الأداء والاستجابة

المحور الأبرز في macOS Golden Gate 27 هو جعل النظام أسرع وأكثر استجابة على أجهزة Mac وMacBook، بحيث يشعر المستخدم بتحسن ملموس في الأداء العام حتى دون إضافة ميزات بصرية لافتة. وتتضمن التحسينات المرتبطة بالأداء: تطبيقات تُشغَّل بشكل أسرع، وتحميل أسرع لصفحة البداية في Safari، وكفاءة طاقة محسّنة في Safari على macOS، وأداء أفضل في تطبيق Apple News، وسرعة أكبر في تصفح ملفات الشبكة.

يحمل Golden Gate 27 عدداً من الإضافات الوظيفية؛ أبرزها دعم الرسم في تطبيق Notes على macOS للمرة الأولى، وصيغ مستندات إضافية في تطبيق Preview، وتجربة محدّثة لبودكاست الفيديو، وثبات أكبر في تحديد موضع النوافذ عبر الشاشات الخارجية المتعددة، وتحسينات في RDMA over Thunderbolt، ودعم Option-click للفرز الثانوي في قوائم الملفات.

نهاية دعم معالجات إنتل

يُمثّل macOS Golden Gate 27 لحظة تاريخية، إذ تختار أبل هذا الإصدار ليكون أول إصدار macOS لا يدعم أجهزة Mac المزودة بمعالجات إنتل على الإطلاق. يعني ذلك أن جميع أجهزة Mac التي تعمل بمعالج Intel لن تتلقى هذا التحديث، وسيقتصر الدعم على أجهزة Apple Silicon فقط، أي من جيل M1 فصاعداً.

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