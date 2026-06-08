تكنولوجيا: شركة أبل تؤكد دعم نظام iOS 27 لهواتف آيفون 11 والأحدث #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أبل اليوم خلال كلمتها الرئيسية في مؤتمر المطورين العالمي أن نظام التشغيل الجديد iOS 27 سيدعم هواتف آيفون 11 وجميع الطرازات الأحدث لتتوافق النسخة الجديدة تماما مع نفس قائمة الهواتف التي دعمها نظام iOS 26 السابق وستكون هذه التحديثات متاحة بشكل رسمي لكافة المستخدمين عند الإطلاق النهائي في شهر سبتمبر القادم

وتشمل قائمة الهواتف المدعومة بالكامل عائلة آيفون 17 وآيفون إير وآيفون 16 وآيفون 15 بالإضافة إلى سلاسل آيفون 14 وآيفون 13 وآيفون 12 وصولا إلى طرازات آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس وآيفون 11 القياسي إلى جانب الجيل الثالث من هاتف آيفون SE ومن المتوقع أن يجلب النظام ترقيات واسعة النطاق لميزات ذكاء أبل لتقديم قدرات أكثر ذكاء وسلاسة عبر مختلف التطبيقات هاتف آيفون والآيباد والماك