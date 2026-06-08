تكنولوجيا: أبل تعيد بناء البنية التحتية لمنظومة البحث عبر جميع منصاتها #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن إعادة بناء البنية التحتية بالكامل لميزة البحث التي تشغل وظائف أساسية مثل سبوت لايت وتطبيقي الصور والبريد عبر جميع منصات برمجيات الجيل الجديد الخاصة بها وأوضحت الشركة أنه تم إعادة تصميم نظام الفهرسة ليكون أكثر استقرارا وكفاءة وشمولية ليغطي المحتوى القديم والجديد على حد سواء لتوفير تجربة استخدام أسلس وأسرع للمستخدمين

وبمجرد تحديث الأنظمة ستبدأ البنية التحتية الجديدة في إعادة فهرسة محتويات الأجهزة بشكل تلقائي تماما وأكدت أبل أن أي محتوى جديد سيتم فهرسته بشكل فوري تقريبا مما يعني أن ملفات ومستندات المستخدمين ستصبح قابلة للبحث والوصول السريع بكفاءة أعلى بكثير من السابق بفضل المعمارية البرمجية المطورة للمنظومة الجديدة