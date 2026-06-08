تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا عن ميزة موازن الصوت المخصص لسماعات WWDC2026# AirPods

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم أن سماعات الـ AirPods ستحصل على ميزة موازن الصوت المخصص مما يتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص وتعديل طريقة خروج الصوت وتأتي هذه القدرة الجديدة كجزء من تحديثات منصة برمجيات الجيل الجديد التي كشفت عنها أبل اليوم حيث تتيح للمستمعين ضبط المخرجات الصوتية لتتوافق مع تفضيلاتهم الشخصية متجاوزة بذلك الملفات الصوتية الثابتة والمحددة التي كانت تقدمها السماعات سابقا

وتسمح ميزة موازن الصوت المخصص بتعديل التوازن بين الترددات الصوتية المختلفة مثل تضخيم أصوات البيس العميقة وضبط الترددات المتوسطة والأصوات الحادة التريبل لتشكيل الصوت بدقة حسب الرغبة حيث يساهم تضخيم البيس في جعل الموسيقى أكثر قوة وحيوية بينما يؤدي رفع التريبل إلى زيادة وضوح الأصوات البشرية والآلات الموسيقية بشكل ملحوظ

وتدعم سماعات AirPods بالفعل ميزات متطورة مثل الصوت التكيفي والصوت المكاني المخصص وميزة إدراك المحادثات لتأتي ميزة موازن الصوت المخصص كطبقة إضافية وفائقة الدقة من الضبط والتحكم لتمنح المستخدمين تجربة استماع متكاملة تناسب الأذواق المختلفة وتوفر تجربة صوتية غامرة وغير مسبوقة