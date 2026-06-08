تكنولوجيا: أبل تعلن عن تحسينات كبرى في سرعة واستجابة أنظمتها الذكية #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم خلال مؤتمر المطورين العالمي عن إجراء العديد من التحسينات الشاملة على سرعة واستجابة منظومة برمجياتها بالكامل مما يساهم في تسريع الرسوم المتحركة للنظام وفتح التطبيقات وأكدت الشركة أن فتح التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد أصبح أسرع بنسبة تصل إلى 30% عبر مختلف الأجهزة بينما تظهر الصور الجديدة الملتقطة بالآيفون على سحابة آيكلود بشكل تلقائي أسرع بنسبة تصل إلى 70%

وتشمل التحديثات الجديدة أيضا تسريع مشاركة الملفات بين الأجهزة المختلفة عبر ميزة إيردروب لتصبح أسرع بنسبة تصل إلى 80% مع زيادة سرعة نقل واستقبال البيانات داخل تطبيق الملفات بنسبة تصل إلى 50% بالإضافة إلى دمج مدير جديد لجدولة وحدة المعالجة المركزية يقوم بترتيب أولويات العمليات البرمجية وضمان تنفيذ المهام الأساسية في الوقت المحدد بدقة وكفاءة

وأضافت أبل أنها قامت بتحسين آليات الانتقال بين الشبكات على أجهزتها المحمولة بحيث يصبح التبديل التلقائي بين البيانات الخلوية وشبكات الواي فاي أثناء الحركة خارج المنزل أكثر سلاسة وبدون أي انقطاع يذكر لتوفير تجربة مستخدم متكاملة وفائقة الاستجابة تلبي تطلعات كافة المستخدمين عبر منظومة أجهزة أبل المتكاملة