تكنولوجيا: أبل تكشف عن بنية ذكاء اصطناعي جديدة كليا بالتعاون مع جوجل ونماذج جيميناي #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن تحديث جذري وشامل لمنصة ذكاء أبل كشفت فيه عن معمارية برمجية جديدة مبنية بالكامل على نماذج لغوية تم تطويرها بالتعاون مع شركة جوجل باستخدام التقنيات المتطورة لعائلة نماذج جيميناي وأوضحت أبل أن هذه المعمارية الجديدة تعتمد على نماذج أبل الأساسية التي تم تطويعها للعمل المباشر على الأجهزة وكذلك على الخوادم من خلال البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة بأبل ووصفت الشركة هذا التعاون بأنه عميق للغاية ويقدم ترقية ضخمة لذكاء أبل تجلب قدرات فائقة في الفهم والاستنتاج ودعم الوسائط المتعددة بما في ذلك فهم الصور وتوليدها

وتدعم النماذج المطورة حزمة من الميزات الجديدة تشمل إنشاء صور واقعية وتعديل الصور المتقدم والإجابة البصرية عن الأسئلة وأضافت الشركة أن أجهزة معينة ستحصل على نسخة أكثر قوة من النموذج تمنحها ميزات إضافية تشمل توليد الكلام وتحسين دقة الإملاء وفهم أقوى للغة الطبيعية بالرغم من أن أبل لم تحدد بدقة الأجهزة المؤهلة لهذه القدرات الأعلى ويتوسط المعمارية المعدلة منسق نظام جديد يقوم بتنسيق ميزات ذكاء أبل بأمان عبر جميع منصات الشركة حيث يتيح للنظام تخصيص استجاباته بناء على التطبيق النشط ومهمة المستخدم الحالية لتقديم ذكاء حقيقي يشمل النظام بأكمله

واستغلت شركة أبل هذا الإعلان لتوضيح نهجها الخاص والمتميز مقارنة بالمنافسين الذين وصفتهم بالاندفاع السريع دون مراعاة لخصوصية المستخدمين وأكدت مجددا أن نظام ذكاء أبل يعتمد بالكامل على المعالجة داخل الجهاز والحوسبة السحابية الخاصة مع تقديم وعد قاطع بأن بيانات المستخدمين تستخدم فقط لتنفيذ الطلب الفوري ولا يمكن لأبل أو لأي أطراف ثالثة الوصول إليها بأي شكل من الأشكال مضيفة أن الخبراء المستقلين يمكنهم التحقق من هذه الضمانات الأمنية وصحة معايير الخصوصية في أي وقت