تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا عن Siri AI بميزات مذهلة وقدرات ذكاء اصطناعي متطورة #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم خلال مؤتمر المطورين العالمي عن تحديث ضخم وشامل للمساعد الصوتي سيري وإعادة إطلاقه باسم Siri AI مع تقديم حزمة واسعة من القدرات الجديدة التي تشمل عمق المحادثات والتكامل الكامل مع النظام بأكمله وواجهة تصميم جديدة عبر مختلف المنصات وأوضحت أبل أن المساعد الجديد أصبح أكثر قدرة على إدارة الحوارات متعددة الأطراف والاعتماد على المعرفة الفورية بالعالم الخارجي والتفاعل الذكي مع البيانات الشخصية للمستخدم عبر التطبيقات المختلفة حيث أصبح مدمجا مباشرة في الجزيرة التفاعلية ويمكن الوصول إليه عبر السحب لأسفل أو الضغط على الزر الجانبي أو الأمر الصوتي المعتاد مع تزويده بمحرك صوتي مطور يجعله أكثر تعبيرا وقابلا للضبط المخصص أثناء الإعداد الأولي
واستعرضت أبل خلال المؤتمر قدرة المساعد الجديد على التعامل مع الطلبات المتسلسلة والمكونة من خطوات متعددة بكل سهولة حيث ظهر في التجارب الحية وهو يجيب عن تفاصيل حفل غنائي ويقوم بضبط تذكير بموعد فتح باب حجز التذاكر كما تمكن المساعد من التعرف على معلم بارز في إحدى الصور وفتح نظام الملاحة للتوجه إليه واستعراض صور من رحلة عائلية سابقة وإضافة صورة محددة إلى ألبوم مشترك بناء على طلب المستخدم بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تجميع وتلخيص المعلومات من تطبيقات مختلفة مثل البحث في تاريخ الرسائل عن تفاصيل حلوى معينة تم ذكرها سابقا ودمجها في قائمة طعام متكاملة وصياغة رسالة كاملة لجهات الاتصال مع إتاحة خيارات الإرسال والتعديل بكل سلاسة
ويتضمن التحديث إطلاق تطبيق مخصص للمساعد سيري يتيح للمستخدمين استعراض سجل المحادثات السابقة وبدء حوارات جديدة مع مزامنة السجل بالكامل عبر سحابة آيكلود لضمان انتقال الجلسات بسلاسة بين الأجهزة المختلفة وسيتوفر هذا التطبيق أيضا على نظام ساعة أبل وامتد التكامل إلى أجهزة الماك ليصبح المساعد مدمجا في ميزة سبوت لايت وقائمتها المخصصة عند الضغط بزر الفأرة الأيمن على أي ملف أو نافذة بينما حصل المساعد في نظام نظارات الواقع المختلط فيجن برو على ميزة تجسيد ثلاثي الأبعاد تفاعلي يمكن للمستخدم وضعه في أي مكان داخل مساحته الخاصة لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي غامرة ومتكاملة عبر كافة المنصات