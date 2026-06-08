تكنولوجيا: شركة أبل توسع ميزات الذكاء البصري بتقسيم الفواتير ومعلومات التغذية ودعم نظام WWDC2026# visionOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم خلال مؤتمر المطورين العالمي عن ترقيات كبرى لميزة الذكاء البصري تشمل وضعية جديدة للمساعد سيري داخل تطبيق الكاميرا لتحليل الأشياء في العالم الحقيقي واتخاذ إجراءات مباشرة بناء على ما يراه الآيفون واستعرض نائب رئيس هندسة البرمجيات في أبل سيباستيان مارينو ميس هذه التحسينات موضحا أن الوضع الجديد يعتمد على نماذج أبل الأساسية لفهم الصور وتفسير ما تشير إليه الكاميرا وتقديم إجراءات ذكية ومناسبة للسياق

وتتضمن الاستخدامات الرئيسية للميزة الجديدة إمكانية تقسيم الفواتير حيث يمكن للمستخدمين توجيه كاميرا الآيفون إلى إيصال المطعم وتقسيم المبلغ الإجمالي فورا بين الأصدقاء مع إرسال المدفوعات في نفس اللحظة عبر ميزة Apple Cash كما استعرضت الشركة قدرة الكاميرا على تقديم معلومات تفصيلية عن القيمة الغذائية بمجرد توجيهها نحو طبق من الطعام لتوفر حلول ذكية وسريعة للحياة اليومية

وأضافت أبل أن ميزة الذكاء البصري ستصل أيضا إلى نظام التشغيل visionOS لجلب نفس القدرات الذكية إلى منصة الحوسبة المكانية الخاصة بأبل وبذلك ستتمكن سيري من التعرف على الأشياء الحقيقية الموجودة في بيئة المستخدم المحيطة وعرض كافة المعلومات ذات الصلة بها مباشرة عند الطلب لتوفير تجربة بصرية تفاعلية ومتكاملة تماما تنقل الواقع المختلط لأبعاد جديدة