تكنولوجيا: شركة أبل تكشف عن تطبيق Siri AI المستقل لأنظمة iOS 27 و WWDC2026# macOS Golden Gate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل اليوم تطبيق سيري الجديد والمستقل عبر أنظمة التشغيل iOS 27 و iPadOS 27 و macOS Golden Gate لتوفر للمستخدمين مكانا مخصصا للتفاعل الكامل مع المساعد الصوتي المطور ويتيح التطبيق الجديد إجراء محادثات نصية أو صوتية متتابعة وسلسة مع المساعد الذكي مع مزامنة سجل المحادثات بالكامل بين مختلف الأجهزة عبر آيكلود لسهولة المتابعة في أي وقت

ويجلب هذا التحديث النسخة الأكثر تخصيصا من المساعد والتي تحمل اسم Siri AI حيث تمتلك القدرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم والوعي التام بما يعرض على شاشة الجهاز لتنفيذ الأوامر بدقة فائقة وأوضحت أبل أن هذه الميزات المتقدمة ستتوفر في البداية باللغة الإنجليزية فقط لتضع أبل بذلك حجر الأساس لجيل جديد من المساعدات الذكية المتكاملة