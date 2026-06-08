تكنولوجيا: متصفح سفاري الجديد يقدم ميزة مراقبة المواقع وتنظيم التبويبات بالذكاء الاصطناعي #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن ميزات جديدة قادمة لمتصفح سفاري تتيح له مراقبة صفحات الويب وتنبيه المستخدم بأي تغييرات تحدث من خلال ميزة مدمجة أطلقت عليها اسم Notify Me حيث يمكن للمتصفح فحص المواقع بالنيابة عنك ومتابعتها مثل مراقبة منتج معين بانتظار توفره في المخزون مجددا وإرسال إشعار فور حدوث أي تعديل بالإضافة إلى ميزة تنظيم تبويبات المتصفح المفتوحة تلقائيا وتقسيمها إلى موضوعات محددة بناء على قوتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويتكامل متصفح سفاري مع قدرات Siri AI الجديدة حيث يمكن للمستخدمين وصف ما يريدونه باللغة الطبيعية تماما ليقوم سفاري بإنشاء إضافات مخصصة تقوم بتعديل وتكييف صفحات الويب لتناسب تفضيلات واحتياجات كل مستخدم وأشارت أبل إلى أن ميزات سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصاحبة لهذا التحديث لن تكون متاحة في دول الاتحاد الأوروبي أو في الصين عند إطلاقها في النسخة التجريبية في وقت لاحق من هذا العام