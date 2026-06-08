تكنولوجيا: أبل تجلب ميزة إنشاء الاختصارات باللغة الطبيعية عبر تطبيق WWDC2026# Shortcuts

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن إتاحة القدرة للمستخدمين على وصف الاختصارات والمهام المطلوبة باللغة الطبيعية ليقوم ذكاء أبل ببناء الأتمتة والخطوات البرمجية تلقائيا في الخلفية وكان إنشاء اختصارات متمتة في السابق يتطلب من المستخدمين بناء سير العمل خطوة بخطوة بشكل يدوي مما جعل الميزة مقتصرة إلى حد كبير على المستخدمين المهتمين بالجانب التقني فقط ولكن مع التحديث القادم يمكن للمستخدمين ببساطة وصف ما يريدون أن يفعله الاختصار بنص إنجليزي بسيط ويتولى ذكاء أبل عملية البناء بالكامل

واستعرضت أبل الميزة بمثال عملي حيث يطلب المستخدم من تطبيق الاختصارات إرسال وقت وصوله المتوقع تلقائيا إلى شخص محدد بمجرد مغادرته المنزل ويقوم ذكاء أبل بحساب وقت الوصول المتوقع بناء على موقع المستخدم وإرسال الوقت الصحيح دون أي تكوين يدوي لتسهيل تجربة الاستخدام اليومي وجعل ميزة الاختصارات متاحا لجميع فئات المستخدمين بكل سلاسة وبساطة وبدون أي تعقيد