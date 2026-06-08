تكنولوجيا: شركة أبل تطلق أدوات ذكاء اصطناعي متطورة لتعديل وإعادة تأطير الصور في تطبيق الصور #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن إضافة أدوات تعديل جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الصور كجزء من حزمة Apple Intelligence وتشمل هذه الأدوات ميزة إعادة التأطير المكاني التي تتيح للمستخدمين تغيير زاوية الكاميرا الافتراضية للصورة بعد التقاطها بالفعل ومن خلال اللمس والسحب يمكن ضبط إطار ولقطة الصورة حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد محتوى جديد فقط لملء الفراغات الناتجة عن تغيير الزاوية لضمان بقاء الصورة متناسقة تماما مع المشهد الأصلي

وحصلت أداة التنظيف على ترقية ضخمة تعزز قدرتها على إزالة العناصر المشتتة للاهتمام من الصور وتقديم ملء واقعي للغاية للفراغات حتى في المشاهد المعقدة بالإضافة إلى أداة التوسيع الجديدة التي تتيح للمستخدمين زيادة مساحة الخلفية في الصورة أو تعديل نسبة الارتفاع إلى العرض بكل سهولة مما يساعد المصورين على تحسين صورهم بطرق تحافظ على طبيعة اللحظة الأصلية للقطة

وتتم معالجة كافة هذه الأدوات الثلاث الجديدة باستخدام البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة بأبل مما يعني إتمام التعديلات في السحاب مع الحفاظ الكامل على حماية وأمن بيانات المستخدمين وأكدت أبل أن هذه الميزات المتطورة ستعمل على الصور القديمة المحفوظة في الجهاز وكذلك على الصور التي تم التقاطها بكاميرات أخرى غير أجهزة الآيفون لتوفير تجربة تعديل شاملة ومرنة لكافة لقطات المستخدم وعبر مختلف الأجهزة