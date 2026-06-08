تكنولوجيا: شركة أبل تكشف عن أجهزة الماك المتوافقة مع نظام macOS Golden Gate وإنهاء دعم معالجات إنتل رسميا #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم خلال كلمتها الرئيسية في مؤتمر المطورين العالمي عن نظام التشغيل الجديد macOS Golden Gate وأكد هذا التحديث بشكل رسمي إنهاء دعم أجهزة الماك التي تعمل بمعالجات إنتل لتصبح رقاقات معالجات أبل سيليكون هي الشرط الأساسي والوحيد لتثبيت نظام macOS 27 الجديد بالكامل تماشيا مع خطة الشركة للاعتماد الكامل على معالجاتها القوية والمطورة

وتشمل قائمة أجهزة الماك المتوافقة مع النظام الجديد جهاز MacBook Neo الصادر عام 2026 وأجهزة ماك بوك إير وماك بوك برو وماك ميني المزودة بمعالجات أبل والمصنعة من عام 2020 والأحدث بالإضافة إلى أجهزة iMac من عام 2021 والأحدث وأجهزة ماك ستوديو من عام 2022 والأحدث وصولا إلى أجهزة ماك برو المصنعة من عام 2023 والأحدث لتغطية كافة الأجهزة الحديثة للشركة

وفي المقابل خرجت أربعة طرازات كانت تدعم نظام تاهو السابق من قائمة الدعم هذا العام وهي ماك بوك برو 16 بوصة لعام 2019 وماك بوك برو 13 بوصة لعام 2020 المزود بأربعة منافذ ثندربولت بالإضافة إلى جهاز iMac لعام 2020 وجهاز ماك برو لعام 2019 وطمأنت الشركة أصحاب هذه الأجهزة بأنها ستستمر في إرسال التحديثات الأمنية والاصلاحات الضرورية لنظام تاهو لفترة طويلة بينما يتطلب الحصول على الميزات والترقيات الجديدة حيازة أجهزة ماك أحدث