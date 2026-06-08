تكنولوجيا: أبل تصدم المستخدمين وتنهي دعم أربعة أجيال من ساعاتها الذكية في نظام WWDC2026# watchOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أبل اليوم بشكل رسمي أن نظام التشغيل الجديد watchOS 27 لن يدعم ساعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra الجيل الأول بالإضافة إلى الجيل الثاني من Apple Watch SE لتضع الشركة حدا برمجيا صارما يستثني الأجهزة المزودة برقاقات S9 وS10 القديمة وتصبح الساعات المتوافقة فقط مع النظام الجديد هي Series 10 Series 11 وأولترا 2 وأولترا 3 وSE 3 وبالرغم من أن ساعة أولترا 2 تعمل بمعالج S9 إلا أن سيريس 9 التي تحمل نفس المعالج خرجت رسميا من الدعم

وتعتبر هذه الخطوة الكبرى بمثابة أكبر خسارة لدعم البرمجيات في تاريخ ساعات أبل الذكية حتى الآن حيث كان نظام watchOS 26 السابق يدعم نفس الأجهزة التي دعمها نظام watchOS 11 تماما وتشمل سيريس 6 والأحدث وSE الجيل الثاني والأحدث وكافة طرازات أولترا لتأتي أبل اليوم بنظام watchOS 27 وتقوم بإسقاط دعم ما يعادل أربعة أعوام كاملة من الأجهزة في تحديث برمجى واحد وصادم لكثير من المستخدمين الذين يمتلكون طرازات حديثة نسبيا

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