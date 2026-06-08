تكنولوجيا: شركة أبل تنهي دعم مجموعة واسعة من أجهزة الآيباد القديمة في نظام WWDC2026# iPadOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل أن نظام التشغيل الجديد iPadOS 27 يشهد استبعاد مجموعة كبيرة من طرازات الآيباد مقارنة بنظام iPadOS 26 السابق حيث رفعت الشركة الحد الأدنى لتشغيل النظام إلى الرقاقات A14 أو M1 أو الأحدث مما أدى إلى إسقاط الدعم عن الجيل الثالث من آيباد إير بالكامل كما طالت الاستبعادات أجهزة آيباد برو حيث رفع النظام الحد الأدنى لطراز 12.9 بوصة إلى الجيل الرابع وطراز 11 بوصة إلى الجيل الثاني ليتم رسميا إسقاط طرازين قديمين من فئة البرو كانا مدعومين في العام الماضي

وفيما يخص سلسلة آيباد القياسية قام النظام الجديد بإسقاط الدعم عن الجيل الثامن لتقتصر الأجهزة المتوافقة على الجيل التاسع والجيل العاشر والطراز الحالي المزود بمعالج A16 كما انتقل الحد الأدنى لدعم أجهزة آيباد ميني من الجيل الخامس إلى الجيل السادس مع استمرار دعم آيباد ميني 7 المزود بمعالج A17 PRO ليمثل نظام iPadOS 27 تصفية برمجية هي الأكثر جرأة من أبل لتقليص قائمة الأجهزة المدعومة بشكل واسع عبر السلسلة بأكملها وبخلاف التحديثات السابقة الهادئة