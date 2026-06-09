تكنولوجيا: Apple Intelligence يقدم ميزات سياقية متطورة للمكالمات والرسائل بالذكاء الاصطناعي #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن حزمة من ميزات الاتصال الجديدة المدعومة ب Apple Intelligence تشمل تقديم اقتراحات سياقية بنقرة واحدة داخل تطبيق الرسائل بناء على محتوى المحادثة فإذا طلب أحد جهات الاتصال صورا يمكن للتطبيق عرض اقتراح للبحث في المكتبة من خلال التعرف على الكلمات المفتاحية والمواقع والأشخاص لتحديد أفضل التطابقات كما يمكن للرسائل حث المستخدمين على إنشاء تذكير أو ملاحظة مباشرة من سلسلة المحادثة وحصلت ميزة الرد الذكي في تطبيقي الرسائل والبريد الإلكتروني على قدرة الاعتماد على أسلوب الكتابة المخصص للمستخدم مع إمكانية اتخاذ إجراءات مع تطبيقات الطرف الثالث عبر اقتراحات البريد الإلكتروني

وتتضمن الميزات الجديدة أداة سياق المكالمات التي تعرض بشكل استباقي معلومات ذات صلة من البريد الإلكتروني عند اتصال المستخدم بنشاط تجاري فعلى سبيل المثال إذا اتصل شخص بشركة طيران لتغيير رحلة طيران يمكن لتطبيق الهاتف العثور تلقائيا على رمز التأكيد أو رقم الحجز ذي الصلة من تطبيق البريد وعرضه مباشرة على الشاشة أثناء المكالمة وأكدت أبل أن ميزة سياق المكالمات تنظر فقط إلى هوية الجهة التي يتصل بها المستخدم ولا تسجل أو تنظر إلى صوت المكالمة نفسها حيث تعمل الميزة بالكامل على الجهاز مما يعني عدم مشاركة أي بيانات مع شركة أبل أو أي طرف ثالث لتوفير أقصى درجات الأمان والخصوصية للمستخدمين