تكنولوجيا: أبل تكشف عن الأجهزة المتوافقة مع مساعدها الذكي الجديد WWDC2026# Siri AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أبل اليوم أن النسخة الأكثر ذكاء وتخصيصا من مساعدها الصوتي والتي تحمل اسم Siri AI ستقتصر حصريا على الأجهزة التي تدعم منصة Apple Intelligence وتشمل قائمة الهواتف المتوافقة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وآيفون 16e وآيفون 16 وآيفون 16 بلس وآيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بالإضافة إلى الطرازات المستقبلية آيفون 17e وآيفون 17 وآيفون إير وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس لتغطي الشركة بذلك حزمة واسعة من هواتفها الحديثة والمطورة

أما بالنسبة لأجهزة الآيباد فيدعم المساعد الجديد جهاز آيباد ميني بمعالج A17 Pro وأجهزة آيباد إير المزودة برقاقة M1 والأحدث وأجهزة آيباد برو المزودة برقاقات M1 والأحدث في حين يتوافق النظام بالكامل مع أي جهاز ماك يعمل برقاقة M1 وما بعدها وتتوسع الميزة لتشمل ساعات Apple Watch Series 10 وSeries 11 وأولترا 2 وأولترا 3 والجيل الثالث من Apple Watch SE عند اقترانها بهاتف آيفون يدعم ذكاء أبل بالإضافة إلى دعم نظارات فيجن برو المزودة بمعالج M2 ومعالج M5 مع توفير بعض الميزات عبر نظام كار بلاي عند توصيل الآيفون المتوافق

وسيكون المساعد الذكي متاحا للاختبار باللغة الإنجليزية ضمن النسخ التجريبية للمطورين ابتداء من اليوم لأنظمة تشغيل الهواتف والآيباد والماك ونظارة فيجن على أن ينضم لساعة أبل في نسخة تجريبية قادمة لنظام watchOS 27 وستدرج الميزات في النسخ التجريبية العامة خلال شهر يوليو المقبل تمهيدا للإطلاق الرسمي في وقت لاحق من هذا العام تحت وسم النسخة التجريبية وأوضحت أبل أن Siri AI لن يتوفر عند الإطلاق في دول الاتحاد الأوروبي على أنظمة watchOS 27 وiPadOS 27 بسبب عقبات تنظيمية تتعلق بقانون الأسواق الرقمية