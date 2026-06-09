تكنولوجيا: تطبيق كلمات المرور من أبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل لإصلاح الحسابات الضعيفة والمخترقة تلقائيا #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم خلال مؤتمر المطورين العالمي عن ترقية مذهلة لتطبيق كلمات المرور تتيح له تحديث وتغيير كلمات المرور الضعيفة والمخترقة تلقائيا بالاعتماد على قدرات Apple Intelligence ومتصفح سفاري لتنفيذ الإجراءات نيابة عن المستخدم وتأتي هذه الميزة لتبني على القدرة السابقة للتطبيق والتي كانت تقتصر على تنبيه المستخدمين بوجود ثغرات أو تسريبات أمنية في بيانات اعتمادهم حيث كان إصلاح تلك المشكلات يتطلب زيارة كل موقع بشكل يدوي وتغيير البيانات بشكل منفصل وهو ما تم تجاوزه تماما بفضل الأتمتة الكاملة للعملية في الخلفية

ووصفت أبل النظام الجديد بأنه نظام وكيل ذكي حيث يقوم Apple Intelligence بالتعاون مع متصفح سفاري بالتنقل الآمن داخل المواقع الإلكترونية وتسجيل الدخول وترقية الحسابات إلى كلمات مرور قوية ومعقدة دون أي تدخل من المستخدم سوى نقرة أولى للموافقة البدئية وتظهر هذه العملية الذكية على شكل أنشطة حية مباشرة على الشاشة أثناء تفعيلها بالخلفية لتوفير أعلى مستويات الأمان والحماية وسلاسة الاستخدام اليومي لجميع مستخدمي أجهزة أبل الحديثة