تكنولوجيا: أبل تجلب ميزات تنظيم التبويبات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الإضافات تلقائيا لمتصفح سفاري #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم عن حزمة ترقيات كبرى لمتصفح سفاري مدعومة Apple Intelligence وتشمل ميزة التنظيم التلقائي للتبويبات المفتوحة حيث يقوم المتصفح بتجميع التبويبات في موضوعات ذات صلة بشكل تلقائي ودون أي تدخل يدوي مثل تجميع علامات التبويب المتعلقة بالتخطيط لرحلة عطلة نهاية الأسبوع في مكان واحد ويقوم سفاري بفرز التبويبات الجديدة وإضافتها للموضوعات القائمة أو إنشاء موضوعات جديدة تماما حسب الحاجة لتسهيل تجربة التصفح

وقدمت الشركة طريقة مبتكرة تتيح للمستخدمين إنشاء إضافات مخصصة لمتصفح سفاري باستخدام اللغة الطبيعية حيث يمكن للمستخدم وصف ما يريده بنص إنجليزي بسيط ليقوم سفاري بتوليد إضافة مخصصة تقوم بتعديل وتكييف صفحات الويب بناء على تلك الرغبة واستعرضت أبل مثالا بإضافة زر لشريط الأدوات يقوم بحفظ وتقييم وصفات الطعام من مواقع الطبخ المختلفة بالإضافة لميزة نوتيفاي مي التي تسمح للمستخدم بطلب مراقبة صفحة ويب معينة وتنبيهه فور حدوث تغييرات مطابقة مثل توفر منتج في المخزون أو انخفاض سعره

ويتكامل المتصفح مع أداة تحديث كلمات المرور الذكية في الخلفية بالتعاون مع تطبيق كلمات المرور حيث يستطيع Apple Intelligence الانتقال تلقائيا إلى المواقع الإلكترونية المؤهلة وتسجيل الدخول وترقية كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة إلى كلمات مرور قوية ومعقدة بنقرة واحدة وأكدت أبل أن جميع هذه القدرات المتقدمة تم بناؤها مع التركيز الكامل على السرية التامة بحيث لا يتم الكشف عن أي بيانات تصفح شخصية لشركة أبل أو لأي جهة أخرى لضمان أقصى درجات أمان وخصوصية المستخدمين