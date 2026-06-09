تكنولوجيا: تطبيق الكاميرا في نظام iOS 27 يحصل على وضعية سيري وتحديثات في واجهة المستخدم #WWDC2026

- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل تطبيق الكاميرا في تحديث iOS 27 الجديد على وضعية سيري المبتكرة كخيار إضافي متاح بجانب وضعيات الفيديو والصور التقليدية الأخرى ويمكن للمستخدمين الانتقال إليها بكل سهولة عبر السحب والتحريك في الجزء السفلي من التطبيق وتدمج هذه الوضعية ميزة الذكاء البصري مما يتيح التقاط صور للأشياء المحيطة وسؤال سيري عنها لتقوم بتحديد النباتات والحيوانات والمعالم الجغرافية ومختلف العناصر الأخرى بدقة واضحة
وتوسعت ميزة الذكاء البصري لتشمل فئات واستخدامات يومية جديدة تساعد المستخدمين في حساب السعرات الحرارية الموجودة في طبق من الطعام بالإضافة إلى تقسيم الفواتير بين الأصدقاء وحساب ما يدين به كل شخص بدقة وخلال وضعية سيري يقوم زر الكاميرا الرئيسي بالتقاط المشهد ليعرض المساعد معلومات تفصيلية عنه مع وجود زر على اليمين للبحث الفوري عبر صور جوجل وزر على اليسار لطرح أسئلة محددة ومخصصة حول اللقطة
وشهدت وضعيات الكاميرا الأخرى تحديثات بسيطة ومميزة على مستوى واجهة الاستخدام حيث تم نقل أدوات الوصول السريع الخاصة بتفعيل الوضع الليلي وإيقاف الصور الحية وتشغيل الفلاش إلى أعلى منتصف الشاشة بينما يمكن الوصول إلى المجموعة الكاملة للأدوات من أسفل اليمين بدلا من أعلى اليمين ونفت الشركة الشائعات التي تحدثت عن وجود قسم للأدوات المصغرة لتخصيص عناصر التحكم مؤكدة أنها غير متاحة حاليا ويتطلب استخدام وضعية سيري الانضمام لقائمة الانتظار الخاصة بالمساعد حيث تتوفر النسخة التجريبية للمطورين حاليا تليها النسخة العامة في يوليو القادم قبل الإطلاق الرسمي الكامل في الخريف