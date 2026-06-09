تكنولوجيا: أبل تعزز منصة Apple Intelligence بأدوات كتابة أكثر ذكاء في نظام WWDC2026# iOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن سلسلة من التحسينات الجديدة لمنصة Apple Intelligence القادمة إلى تطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل والملفات بالإضافة إلى إدخال النصوص بجميع أنحاء النظام كجزء من تحديث iOS 27 والمنصات الرئيسية الأخرى وتتضمن هذه الترقيات ميزة التدقيق اللغوي التلقائي التي تعرض اقتراحات فورية للإملاء والقواعد النحوية أثناء كتابة المستخدم على أجهزته كما تقدم أبل اقتراحات ذكية لتسمية الملفات والمجلدات بناء على محتواها الداخلي بشكل تلقائي ومباشر

وشهد تطبيقا البريد الإلكتروني والرسائل تحسينات مخصصة ومبتكرة حيث أصبح مساعد صياغة النصوص من أبل قادرا على التكيف مع أسلوب التواصل المعتاد للمستخدم مع مختلف جهات الاتصال وتفصيل الاقتراحات لتناسب الأنماط الفردية لكل شخص كما تم تحديث ميزة الرد الذكي التي تقترح ردودا سريعة على الرسائل الواردة لتعتمد بشكل كامل على أسلوب الكتابة المخصص والفريد للمستخدم بدلا من تقديم خيارات رد عامة وتقليدية لتسهيل وتحسين تجربة التواصل اليومي وبأعلى كفاءة ممكنة عبر Apple Intelligence الجديد