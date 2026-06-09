علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق المحفظة في نظام iOS 27 يحصل على ميزة إنشاء التمريرات بالذكاء البصري #WWDC2026

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تطبيق المحفظة في نظام iOS 27 يحصل على ميزة إنشاء التمريرات بالذكاء البصري #WWDC2026 1/2
  • تكنولوجيا: تطبيق المحفظة في نظام iOS 27 يحصل على ميزة إنشاء التمريرات بالذكاء البصري #WWDC2026 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل تطبيق المحفظة في تحديث iOS 27 الجديد على خيار مبتكر يحمل اسم إنشاء تمريرة والمصمم لإتاحة إضافة التمريرات للتذاكر والعضويات وغيرها الكثير باستخدام ميزة الذكاء البصري فإذا كان لديك تذكرة لحدث ما ولا تتوفر لها نسخة رقمية في تطبيق المحفظة بالفعل يمكنك إنشاء نسخة رقمية كاملة باستخدام التمريرة الفردية الفعلية حيث يستخدم تطبيق المحفظة الذكاء البصري لمسح التمريرة وإضافتها تلقائيا مع توفير خيار إضافي لإنشاء التمريرة يدويا وتشمل قوالب التمريرات الجاهزة القالب القياسي وقالب العضوية وقالب الفعاليات

ويتضمن كل نوع من القوالب معلومات هامة ذات صلة مثل الاسم والموقع أو نوع الدخول بجانب رمز قابل للمسح الضوئي مستخرج مباشرة من الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة الذي تقوم بالتقاط صورة له ووفرت الشركة اثني عشر لونا مختلفا للخلفية للاختيار من بينها أو سبع خلفيات مخصصة تناسب فئات معينة مثل المسرح والموسيقى والرياضة والأفلام ويمكن إضافة الحقول أو إزالتها بحرية تامة عند تخصيص التمريرة وتشمل الخيارات المتاحة الملصق والتاريخ والعضوية وجهة الاتصال ورمز القسيمة والتأمين وغيرها مما يضمن إمكانية تحويل وتخزين معظم البطاقات والبطاقات الشخصية الفعلية رقميا بالكامل

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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