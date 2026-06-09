تكنولوجيا: أبرز إعلانات آبل في WWDC من Siri بالذكاء الاصطناعي إلى الذكاء البصري #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد مؤتمر WWDC 2026 إعلانًا واسعًا من آبل شمل تحديثات كبرى على أنظمتها المختلفة، حيث كشفت الشركة عن iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27 إلى جانب مجموعة كبيرة من ميزات Apple Intelligence والمساعد الصوتي الجديد Siri AI.

وبدايةً، أعلنت آبل عن macOS 27 تحت اسم macOS Golden Gate، مع تغييرات تصميمية تشمل تحسين واجهة Liquid Glass وجعلها أكثر وضوحًا، إضافة إلى تحسينات في الأداء وسرعة تشغيل التطبيقات ونظام البحث داخل النظام.

كما شملت التحديثات تحسينات عامة في الأداء عبر أجهزة آيفون وآيباد، حيث أصبحت التطبيقات تُفتح بشكل أسرع، وتحسنت سرعة AirDrop بشكل ملحوظ، إلى جانب دعم أجهزة أقدم مثل iPhone 11 لنظام iOS 27 مع أداء أفضل.

وفي سياق متصل، ركزت آبل على ميزات الأمان العائلي، حيث أتاحت للآباء أدوات أكثر تقدمًا للتحكم في استخدام الأطفال للأجهزة، بما في ذلك إدارة التطبيقات، المواقع، جهات الاتصال، ومدة الاستخدام اليومية مع جداول زمنية مختلفة حسب الأيام.

أما على صعيد الذكاء الاصطناعي، فقد أعلنت الشركة عن تعاونها مع Google لتطوير نماذج Apple Foundation Models، مع التركيز على الخصوصية عبر تقنيات المعالجة المحلية وPrivate Cloud Compute.

وكان أبرز إعلان في المؤتمر هو Siri AI الجديد، الذي أصبح أكثر ذكاءً وقدرة على فهم السياق وتنفيذ أوامر متسلسلة، مثل البحث عن معلومات ثم تنفيذ إجراءات مرتبطة بها، مع دعم فهم محتوى الشاشة والتفاعل مع الصور والخرائط بشكل مباشر.

كما حصلت تطبيقات النظام على تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Safari الذي أصبح يدير التبويبات بذكاء ويتابع تغييرات الأسعار، وتطبيق الرسائل الذي يقترح مهام بناءً على المحادثات، بالإضافة إلى تحسينات في Calendar وMail وPhone وHome.

وفي الختام، حصلت أدوات الكتابة وتطبيق الصور على ترقيات كبيرة تشمل إنشاء محتوى ذكي وتعديل الصور بطرق متقدمة مثل الإزالة والتوسيع وإعادة التكوين، مع الإشارة إلى وجود حدود استخدام لبعض ميزات الذكاء الاصطناعي رغم استمرار توفرها مجانًا.

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