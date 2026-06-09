تكنولوجيا: خلفيات macOS 27 Golden Gate الرسمية أصبحت متاحة للتحميل قبل الإطلاق #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن نظام macOS 27 Golden Gate لن يصل رسميًا، أتاحت أبل بالفعل الخلفيات الجديدة الخاصة بالنظام بدقتيها الفاتحة والداكنة للمستخدمين.

وتخلت الشركة هذا العام عن تقليد تسمية إصدارات macOS بأسماء الحدائق الوطنية أو المعالم الطبيعية، واختارت اسم Golden Gate نسبة إلى جسر البوابة الذهبية الشهير في مدينة سان فرانسيسكو.

كما اعتمدت أبل نهجًا جديدًا في تصميم الخلفيات الافتراضية، إذ لم تعد تمنح كل نظام مظهرًا مختلفًا بالكامل. وبدلًا من ذلك، تستخدم أنظمة iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27 Golden Gate تصميمًا موحدًا يعتمد على أشكال منحنية تُكوّن الرقم “27” بأسلوب بصري مميز، مع توفير نسختين فاتحة وداكنة كالمعتاد.

ورغم أن النظام يتضمن خلفيات ديناميكية تتغير تلقائيًا، فإن استخدامها يقتصر على الأجهزة التي تعمل بالنظام نفسه. أما الخلفيات الثابتة عالية الدقة فأصبحت متاحة للتنزيل والاستخدام منذ الآن.

ولا تقتصر مزايا macOS 27 Golden Gate على الخلفيات الجديدة، إذ يجلب النظام تحسينات إضافية تشمل تطوير واجهة Liquid Glass، وإطلاق نسخة أكثر تطورًا من Siri مدعومة بتطبيق مستقل، إلى جانب تحديثات متقدمة لتطبيق Shortcuts مع دعم أفضل لمعالجة اللغة الطبيعية.

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