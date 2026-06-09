تكنولوجيا: iOS 27 يعيد تصميم إعدادات AirPods بالكامل بواجهة أكثر تنظيمًا وسهولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أبل مع iOS 27 إعادة تصميم شاملة لإعدادات AirPods داخل تطبيق الإعدادات، بهدف تسهيل الوصول إلى الخيارات المختلفة وتنظيمها بشكل أفضل.

وكما كان الحال سابقًا، تظهر إعدادات AirPods في أعلى تطبيق الإعدادات عند اتصال السماعات بالآيفون. إلا أن إضافة العديد من الميزات الجديدة على مدار السنوات الماضية جعلت صفحة الإعدادات طويلة ومزدحمة، ما صعّب عملية التنقل بين الخيارات.

ولمعالجة ذلك، أعادت أبل تنظيم الإعدادات ضمن قوائم وفئات منفصلة بدلًا من عرض عدد كبير من المفاتيح والخيارات في صفحة واحدة. كما أضافت الشركة أيقونات مخصصة لكل قسم، ما يسهل التعرف على الإعدادات والوصول إليها بسرعة.

وبفضل هذا التصميم الجديد، أصبحت واجهة إعدادات AirPods أكثر وضوحًا وتنظيمًا، مع تقليل طول الصفحة الرئيسية وتحسين تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ.

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