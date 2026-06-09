تكنولوجيا: تسريب يكشف هاتف شاومي القادم بمعالج قوي وشاشة 185 هرتز غير مسبوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرّب Digital Chat Station عن مواصفات جديدة لهاتف شاومي قادم لم يُحدد اسمه بشكل صريح، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه قد يكون من سلسلة Redmi K100 المنتظرة.

ووفقًا للمعلومات المسربة، قد يأتي الهاتف بشاشة مسطحة تدعم معدل تحديث مرتفعًا يصل إلى 185 هرتز، وهو رقم غير مألوف في سوق الهواتف الذكية حاليًا. كما يُتوقع أن يعتمد على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 لتقديم أداء قوي ضمن فئة الهواتف شبه الرائدة.

وفي جانب البطارية، تشير التسريبات إلى إمكانية تزويد الجهاز ببطارية لا تقل سعتها عن 8000 مللي أمبير ساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما على صعيد التصوير، فقد يحصل الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب دعم وضع التصوير الماكرو عبر عدسة التقريب. كما تتحدث المعلومات عن تصميم يضم ظهرًا زجاجيًا وإطارًا معدنيًا ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا أسفل الشاشة.

وللمقارنة، جاء Redmi K90 بشاشة 120 هرتز ومعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية سعة 7100 مللي أمبير ساعة، ما يشير إلى أن الجيل الجديد قد يقدم قفزة ملحوظة في عدد من الجوانب.

ولم تؤكد شاومي رسميًا حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بسلسلة Redmi K100.

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