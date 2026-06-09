تكنولوجيا: تطبيق الصور في أبل يحصل على ميزة جديدة لتشغيل الصور والفيديوهات كعرض شرائح تلقائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضيف أبل إلى تطبيق الصور مجموعة من الميزات الجديدة، أبرزها إمكانية تشغيل الصور ومقاطع الفيديو على شكل عرض شرائح (Slideshow) مباشرة داخل التطبيق.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تخصيص أسلوب الانتقالات بين الصور، وتحديد مدة عرض كل شريحة، واختيار الموسيقى المصاحبة للعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح iOS 27 بحفظ عرض الشرائح كملف فيديو مباشرة داخل مكتبة الصور.

ولم تقتصر التحديثات على ذلك، إذ أضافت أبل إمكانية التفاعل مع الألبومات المشتركة باستخدام الرموز التعبيرية، إلى جانب عرض أحدث الأنشطة داخل الألبومات المشتركة، ودعم الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو بدقتها الأصلية.

كما حسّنت الشركة أدوات تنظيم الألبومات لتصبح أكثر مرونة، وأضافت خيار استخراج إطار واحد من مقطع فيديو وحفظه كصورة مستقلة.

وعلى صعيد البحث، حسّنت أبل نتائج البحث المتعلقة بالأشخاص والحيوانات الأليفة، كما أضافت مجموعات جديدة تشمل “تم التقاطها بواسطتي” و”مستندات الهوية” لتسهيل العثور على المحتوى وتنظيمه.

المصدر