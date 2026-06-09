تكنولوجيا: كود iOS 27 يكشف تفاصيل جديدة عن iPhone Ultra ويؤكد موعد إطلاقه في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مهندسا البرمجيات M1Astra وSam Henri Gold عن إشارات داخل النسخة التجريبية من iOS 27 قد ترتبط مباشرة بهاتف أبل القابل للطي المنتظر، والذي تشير الشائعات إلى أنه سيحمل اسم iPhone Ultra.

ورغم عدم ظهور اسم الهاتف بشكل صريح داخل النظام، فإن الكود البرمجي يتضمن مصطلحات مثل “foldState” و”angleDegrees” و”mechanicalAngleDegrees”، وهي إشارات توحي بقدرة النظام على التعرف على حالة الجهاز عند الطي أو الفتح، إضافة إلى قياس زاوية فتح الشاشة.

وتدعم هذه التفاصيل التوقعات بأن الهاتف سيقدم مزايا مشابهة لوضع Flex Mode الموجود في بعض هواتف اندرويد القابلة للطي، ما يسمح باستخدام الجهاز بزوايا مختلفة لمشاهدة الفيديوهات أو تشغيل التطبيقات بشكل أكثر مرونة.

كما تشير المعلومات إلى أن بعض ميزات iOS 27 الحالية صُممت للاستفادة من الشاشات القابلة للطي. فعلى سبيل المثال، تدعم الودجات الآن العرض بالحجم الكامل، وهو ما قد يتيح توزيعها على نصف الشاشة فقط عند استخدام الهاتف في وضع الفتح.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت ميزة iPhone Mirroring على تحسينات تسمح بعرض شاشة الآيفون داخل نافذة بحجم يقارب أجهزة iPad عند استخدامها على أجهزة Mac.

ومع تزايد الإشارات المرتبطة بالأجهزة القابلة للطي داخل iOS 27، تزداد التوقعات بأن تكشف أبل عن هاتفها القابل للطي خلال خريف هذا العام، بالتزامن مع سلسلة iPhone 18.

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