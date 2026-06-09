تكنولوجيا: أبل تطلق tvOS 27 بأداء أسرع وتحسينات للموسيقى والبودكاست وتزوّد visionOS 27 بـ Siri الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل خلال مؤتمر WWDC عن تحديثي tvOS 27 وvisionOS 27، اللذين يجلبان مجموعة من التحسينات الجديدة لأجهزة Apple TV ونظارة Apple Vision Pro.

في tvOS 27، حسّنت أبل أداء النظام لتوفير سرعة أكبر في تشغيل التطبيقات واستجابة أفضل لمركز التحكم. كما أصبح تطبيق Apple Music يدعم تشغيل الصوت عالي الدقة Hi-Res Lossless بجودة تصل إلى 24-bit/192kHz، إلى جانب تسريع الاتصال بين Apple TV وسماعات HomePod عبر AirPlay.

وحصل تطبيق البودكاست على تصميم جديد يدعم المحتوى الصوتي والمرئي، بينما أضافت أبل ميزة التنزيلات الذكية ودعماً محسناً للألعاب من خلال واجهة جديدة لوحدات التحكم.

كذلك يدعم النظام معيار Thread 1.4 للأجهزة المنزلية الذكية، مع تحسينات في تسجيلات HomeKit Secure Video ومعالجة الفيديو محليًا لتسهيل البحث داخل التسجيلات.

أما في visionOS 27، فتركّزت أبرز الإضافات حول Siri وميزات Apple Intelligence. إذ أصبحت Siri أكثر ذكاءً مع تطبيق مستقل جديد، بينما تتيح ميزة Visual Intelligence للمستخدم النظر إلى العناصر المحيطة وطرح الأسئلة عنها مباشرة.

كما أضافت أبل تحسينات أخرى تشمل تنظيم عناصر القراءة في Safari تلقائيًا حسب الموضوع، وتوسيع إمكانيات Image Playground، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصور البانورامية إلى مشاهد مكانية واستخدامها كخلفيات تفاعلية داخل النظام.

وشملت التحديثات أيضًا دعم النوافذ المنحنية، وإمكانية استعراض وتحرير العناصر ثلاثية الأبعاد، إلى جانب إعادة تصميم مركز التحكم وتحسين طريقة عرض الإشعارات عند النظر إليها.

ويتوفر التحديثان حاليًا للمطورين في نسخة تجريبية، على أن تصدر النسخة النهائية لاحقًا هذا العام.

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