تكنولوجيا: فيديو مسرب يكشف vivo X Fold6 مع واجهة OriginOS 6 Fold الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت vivo بالترويج لهاتفها القابل للطي القادم X Fold6، مؤكدة أنه سيأتي مع واجهة OriginOS 6 Fold الجديدة التي تركّز على تحسين الإنتاجية وتعدد المهام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما كشفت الشركة مؤخرًا عن فيديو عملي جديد يقدّم نظرة أقرب على النظام أثناء التشغيل.

ويعرض الفيديو، الذي نُشر على منصة Weibo، قدرات تعدد النوافذ في OriginOS 6 Fold على هاتف vivo X Fold6، حيث يوضح كيف يمكن تشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد داخل واجهة واحدة.

وتقدّم vivo ميزة جديدة باسم Parallel Mode، والتي تتيح تشغيل ما يصل إلى أربعة تطبيقات في نفس الوقت على شاشة واحدة. وتؤكد الشركة أن جميع التطبيقات تظل نشطة داخل نوافذ منفصلة وتعمل بشكل متزامن دون التأثير على الأداء أو سلاسة الاستخدام.

كما يعرض الفيديو ميزة أخرى تعتمد على Atomic Workbench، حيث يتم تشغيل أربعة مساعدين ذكاء اصطناعي في وقت واحد، وهو ما يفتح المجال أمام سيناريوهات متعددة لإدارة المهام، حتى وإن بدا استخدام عدة روبوتات محادثة في نفس اللحظة غير تقليدي.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن استخدام الميزة أيضًا مع التطبيقات العادية، ما يتيح للمستخدمين إدارة عدة مهام وسير عمل بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

وبحسب التسريبات، سيأتي vivo X Fold6 بشاشة داخلية بقياس 8 بوصات، وشاشة خارجية 6.51 بوصة، مع بطارية بسعة 6,900 مللي أمبير. كما يُتوقع أن يعمل بمعالج Dimensity 9500، على أن يتم الإعلان عنه لاحقًا خلال هذا الشهر.

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