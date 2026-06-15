تكنولوجيا: تسريبات تكشف تغييرات جذرية في كاميرات Galaxy S27 وXiaomi 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت خلال الأيام الماضية مؤشرات جديدة على تطوير هواتف سامسونج وشاومي الرائدة القادمة، وذلك بعد رصد عدد من الطرازات في قاعدة بيانات IMEI التابعة لـ GSMA، والتي تُعد من أوائل المصادر التي تكشف عن الأجهزة قبل الإعلان الرسمي عنها.

وفيما يتعلق بسامسونج، ظهر إصدار أمريكي يحمل رقم الطراز SM-S952U، ويُعتقد أنه يعود إلى هاتف Galaxy S27.

ويشير تسلسل الأرقام إلى أنه سيكون الخليفة المباشر لهاتف Galaxy S26 الأساسي، ما يعزز التوقعات باستمرار سامسونج في تقديم نسخة قياسية مدمجة ضمن السلسلة، رغم الشائعات التي تحدثت سابقًا عن احتمال إطلاق Galaxy S27 Pro.

أما على صعيد شاومي، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا، حيث ظهرت عدة أرقام طرازات مرتبطة بسلسلة Xiaomi 18 في قاعدة البيانات، تشمل نسخًا مخصصة للأسواق العالمية والهندية واليابانية.

ويُعد ذلك مؤشرًا مهمًا على أن الشركة قد تُغير استراتيجيتها المعتادة عبر تطوير النسخ العالمية بالتوازي مع النسخة الصينية.

وفي حال تحقق ذلك، فقد لا يضطر المستخدمون خارج الصين إلى الانتظار عدة أشهر كما جرت العادة، ما قد يؤدي إلى تقليص الفجوة الزمنية بين الإطلاق المحلي والعالمي لسلسلة Xiaomi 18.

كما كشفت تحليلات لشيفرة HyperOS أن الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي “Madrid” مرتبط برقم تعريف مختلف عما كان متوقعًا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال تغيير شاومي لطريقة تسمية أجهزتها أو إعادة هيكلة السلسلة بالكامل، خاصة مع تزايد التقارير التي تشير إلى توقف أو تأجيل تطوير إصدار Ultra القادم.

ومن ناحية أخرى، تشير أرقام الطرازات إلى أن الإطلاق المحتمل لسلسلة Xiaomi 18 قد يكون في نوفمبر 2026، وهو موعد متأخر مقارنة بالإصدارات السابقة داخل الصين، لكنه سيكون مبكرًا نسبيًا إذا قررت الشركة تسريع الإطلاق العالمي.

ومع ذلك، لا تزال هذه الاستنتاجات غير مؤكدة، إذ اعتادت الشركات أحيانًا استخدام أرقام داخلية لا تعكس موعد الإطلاق الفعلي.

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