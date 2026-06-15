تكنولوجيا: جهاز HP OmniBook Ultra 14 الأحدث يمثل خليفة مثاليا تقريبا لسلسلة أجهزة Spectre

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجح التصميم الجديد لجهاز HP OmniBook Ultra 14 هذا العام في تقديم كل ما هو مطلوب من حيث المظهر والأداء ولكن تخطيط لوحة المفاتيح الجديدة يتطلب بعض الوقت للاعتياد عليه وتم تقديم سلسلة أجهزة OmniBook في عام 2024 لتحل محل سلسلة أجهزة Spectre الرائدة من الحواسب المحمولة والأجهزة القابلة للتحول الموجهة للمحترفين والمستهلكين وكان جهاز OmniBook Ultra 14 الأصلي لعام 2024 قد ورث العديد من عناصر تصميم سلسلة Spectre بما في ذلك الحواف ذات القطع الماسي ولكن طراز 2026 الأحدث يبدو أخيرا بمثابة تصميم أصلي بالكامل يمكنه الصمود بمفرده ومع ذلك هناك ميزتان من سلسلة Spectre القديمة لا يمكن لتصميم OmniBook الجديد مطابقتهما تماما

وبالنسبة لجهاز HP OmniBook Ultra 14 لعام 2026 قامت شركة HP بإعادة تصميم لوحة المفاتيح لتقدم نتائج متباينة حيث اختفى تخطيط chiclet المتواجد في طراز 2024 ليحل محله تصميم beveled والمشكلة هي أن استجابة المفاتيح ومسافة الانتقال تبدو أكثر إسفنجية وأقل عمقا مما يوفر تجربة كتابة أقل إرضاء مقارنة بطراز الجيل السابق ويعد هذا الأمر مخيبا للآمال بشكل خاص عند الأخذ في الاعتبار أن سلسلتي Spectre و EliteBook تمتلكان بالفعل بعضا من أفضل لوحات المفاتيح ولذا فإن لوحة المفاتيح المعدلة على جهاز OmniBook Ultra 14 قد تبدو وكأنها تراجع في المستوى

وهناك ميزة أخرى مفقودة وأقل أهمية وهي الافتقار التام لأي منافذ متكاملة من نوع USB-A وهو أمر يحدث لأول مرة في سلسلة أجهزة OmniBook حيث يتضمن جهاز OmniBook X الأكثر خفة ونحافة منفذا من نوع USB-A ولن يكون من المفاجئ أن نرى شركة HP تتخلى في النهاية عن مقبس سماعة الرأس بمقاس 3.5 mm أيضا في طرازات OmniBook المستقبلية وهو أمر قامت به شركة Lenovo بالفعل في سلسلة أجهزة Yoga Slim 7 Ultra المنافسة وقد يضطر المالكون الذين يعتمدون على هذه المنافذ القديمة إلى اللجوء لاستخدام محولات USB-C المزعجة في حال استمرار هذا الاتجاه

وبخلاف ذلك يعتبر جهاز OmniBook Ultra 14 واحدا من أفضل الحواسب المحمولة الصغيرة الموجهة للمحترفين والمستهلكين في كتالوج شركة HP الواسع و سعره يتجاوز 2000 دولار ويمكن العثور على اختبارات أداء إضافية ومقارنات في مراجعتنا الكاملة لهذا الطراز لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين