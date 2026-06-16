تكنولوجيا: شركة DJI تطلق كاميرا صناعة المحتوى الجديدة DJI Osmo Pocket 4 Pro بشاشة OLED بسطوع 1000-nit وعدسة تقريب جديدة بقوة 3x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة DJI أخيرا أحدث كاميرا مخصصة لصناعة المحتوى وفيديوهات الفلوج بعد أشهر من الإعلانات التشويقية وتأتي الكاميرا الجديدة التي تحمل اسم Osmo Pocket 4P مجهزة بعدسة تقريب متطورة بقوة 3x وتتميز بنطاق ديناميكي أعلى مقارنة بطراز Osmo Pocket 4 القياسي وكانت الشركة قد شوقت للكاميرا لأول مرة في منتصف شهر أبريل الماضي قبل أن تصل إلى مهرجان كان السينمائي بعد شهر ورغم أن تفاصيل الإطلاق العالمي لا تزال غير معروفة حتى الآن إلا أن DJI بدأت بالفعل بيع أول كاميرا فلوج تحمل شعار Pro في الأسواق الصينية

وأكدت الشركة رسميا جميع المواصفات التقنية الخاصة بكاميرا Osmo Pocket 4P حيث تحافظ الكاميرا الجديدة على المستشعر الرئيسي بمقاس 1-inch وببعد بؤري يبلغ 20 mm وفتحة عدسة f/2.0 وهو نفس المستشعر الموجود في طراز Osmo Pocket 4 ويمثل هذا المستشعر ترقية كبيرة مقارنة بالمستشعر المكافئ الموجود في جيل Osmo Pocket 3 والمتاح حاليا بسعر 440 دولار وتتميز هذه العدسة الرئيسية بنطاق ديناميكي فائق الارتفاع يبلغ 17 levels متفوقة على النسخة القياسية في هذا الجانب وعلاوة على ذلك يدعم نظام الكاميرا تقنيات الألوان D-Log 2 ويمكنه التقاط مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بمعدل 240 FPS وبدقة 4K ولعل الاختلاف الأكبر بين الإصدار القياسي وإصدار Pro يكمن في إضافة عدسة تقريب telephoto بقوة 3x بفتحة عدسة f/1.8 وبعد بؤري مكافئ يبلغ 60 mm وتأتي هذه العدسة بتنسيق بصري أصغر حجما بمقاس 1/1.28-inch ومع ذلك تقدم عدسة التقريب الجديدة حساسية ضوء تتراوح بين 100-25600 ISO في وضع التصوير الفوتوغرافي وتصل إلى 100-51200 ISO عند تصوير مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى تحتفظ كاميرا Osmo Pocket 4P بنفس البطارية الموجودة في شقيقتها القياسية بسعة 1545 mAh وقدرة 11.95 Wh إلى جانب شاشة لمس متطابقة تماما بمقاس 2-inch وبسطوع يصل إلى 1000-nit ودقة عرض تبلغ 556×314 بيكسل ومع ذلك فإن إضافة عدسة التقريب ونظام التثبيت ثلاثي المحاور gimbal جعل كاميرا Osmo Pocket 4P أكبر حجما وأثقل وزنا مقارنة بطراز Osmo Pocket 4 حيث تأتي الكاميرا أثقل بنسبة 20% بوزن يبلغ 230 g كما أنها أطول بنسبة 10% تقريبا

وينطلق طراز Osmo Pocket 4P بسعر يبدأ من 562 دولار في الصين وتتوفر بخيارات ألوان تشمل الأسود الكلاسيكي والأبيض اللؤلؤلي وكبديل لذلك تبيع شركة DJI حزمة Vlog Set التي تضم ملحقات إضافية بسعر 636 دولار وفي المقابل يبدأ سعر كاميرا Osmo Pocket 4 القياسية من 444 دولار في نفس السوق لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات صناع المحتوى بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين