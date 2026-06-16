تكنولوجيا: تكنو تكشف رسميا عن هاتفها الجديد Tecno Spark 50 Pro بتصميم نحيف وبطارية عملاقة ومقاومة كاملة للماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تكنو رسميا عن هاتفها الجديد Tecno Spark 50 Pro في أسواق هونج كونج ويصنف هذا الهاتف القوي بامتلاكه شاشة عرض متطورة بمقاس 6.78 inch وبمعدل تحديث يبلغ 120 Hz من نوع LCD بجانب احتوائه على بطارية ضخمة بسعة 6000 mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 60 W مع تصميم متين ومقاوم للصدمات والغبار والماء بمعيار IP69 المتطور وينطلق هذا الهاتف النحيف ذو السمك البالغ 7.8 mm في خيارات ألوان تشمل البرتقالي الديناميكي والأزرق الليلي والأسود الحبري والرمادي التيتانيوم والأبيض السحابي

ويعمل هاتف Tecno Spark 50 Pro بواسطة معالج قوي من نوع MediaTek Helio G100 Ultimate SoC ليقدم أداء ممتازا يقع في نفس النطاق التشغيلي لهواتف Samsung Galaxy A17 4G أو هاتف Moto G Power 2026 ويستخدم الهاتف مزيجا من سعة غير معلنة من الذاكرة العشوائية مع وحدة التخزين الداخلي بالاعتماد على تقنية التوسيع الذكية Memory Fusion 4.0 ليوفر سعة إجمالية تصل إلى 24 جيجا من الذاكرة العشوائية الافتراضية مما يمنح الهاتف القدرة العالية على تشغيل مساعدين وبرمجيات الذكاء الاصطناعي AI بشكل محلي تماما دون الحاجة للاتصال بالإنترنت بالرغم من عدم الكشف عن السعة الفعلية لمساحة التخزين حتى الآن

ويضم هذا الهاتف الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة كاميرا رئيسية متطورة بدقة 50 MP بمستشعر من نوع Sony LYTIA 600 مقترنا بتقنية التصوير الذكية Tecno FlashSnap مما يسمح بالتقاط الصور السريعة والمتحركة بسرعة غالق فائقة تصل إلى 1/10000 من الثانية وتسهم تقنية Tecno Universal Tone في تحسين تقديم وضبط لون البشرة بشكل طبيعي وممتاز كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات تعديل الصور المتقدمة مثل AI Eraser 2.0 وأداة AI Extender لتحسين جودة اللقطات ومعالجتها بناء على ما أوضحته الشركة في حين لم يتم الكشف بعد عن المواصفات التقنية الخاصة بالكاميرات الثانوية الأخرى

ويأتي الهاتف أيضا في طراز آخر يضم بطارية بسعة 5600 mAh على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف لم تكن واضحة تماما بعد ولم تفصح تكنو حتى الآن عن تفاصيل الأسعار الرسمية ومواعيد التوفر في الأسواق العالمية

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